Michael Valgren skal forsøge at køre sig til en ny kontrakt, og det kan han passende starte med ved at gøre det godt i søndagens klassiker Liege-Bastogne-Liege. (Arkivfoto)

Kontraktjagtende Valgren venter ikke på Riis og NTT

Michael Valgren har kontraktudløb til nytår, og han er motiveret for at vise sig frem for alle hold.

Den danske cykelrytter Michael Valgren har haft svært ved at levere store resultater de seneste år. Det gavner ikke ligefrem, når man har brug for en ny kontrakt fra årsskiftet.

Læg dertil, at han nuværende hold, NTT med Bjarne Riis som sportslig chef, ikke har styr på sponsorsituationen til næste år.

Det stiller den 28-årige dansker i en situation, hvor han meget hurtigt skal vise sine kvaliteter frem. Og det er langtfra kun for NTT i håb om en kontraktforlængelse.

- Jeg vil sige, at jeg i hvert fald ikke vil vente på, at NTT finder en sponsor, siger Valgren til TV2 Sport.

- Så jeg er nødt til at gøre mig attraktiv, og det gør jeg bedst ved at køre stærkt til cykelløbene, og så kan det være, at det kommer helt af sig selv.

Med sejre i Danmark Rundt to gange og en DM-titel i sin første professionelle sæson, var han en eftertragtet herre, da Astana hentede ham fra Tinkoff-Saxo i 2017.

Med sejre i både Omloop Het Nieuwsblad og klassikeren Amstel Gold Race i 2018 var NTT klar med en stor kontrakt, men i de to sæsoner hos holdet har Valgren slet ikke ramt sit tidligere niveau.

Han erkender, at ikke ligefrem vælter sig i tilbud, men han er ikke nervøs for ikke at have et job efter nytår.

- Jeg skal nok finde noget at lave. Men jeg vil gerne køre på et godt hold, og jeg vil også godt have en god løn, så det er lidt det, vi arbejder på nu. Det er lidt nervepirrende, men også spændende på samme tid, siger han.