Kontant FCN-træner: Vi er favoritter til top-6

Forventningen i Farum-klubben er, at det om en god måneds tid, når grundspillet slutter, er blevet til fire top-6-placeringer på stribe.

- Vores mål har, siden vi startede i sommer, været top-6, og det har vi ikke lagt skjul på. Så kan det godt være, at omverdenen har tvivlet, men vi er favoritter til at være et af de hold, der spiller i top-6.

- Skulle det ikke lykkes, påtager vi os den skuffelse og det ansvar, men forventningerne er helt klart top-6, siger cheftræner Flemming Pedersen og fortsætter:

- Vi betragter os selv som et top-6-hold, og så kan det godt være, at omverdenen ser anderledes på det, fordi fire-seks spillere forlader os i hver sæson, og fordi det er unge spillere, vi bruger.

- Men jeg synes, at vi igen-igen beviser, at der kommer bare nogle nye unge spillere, og at vi hele tiden spiller med om at komme med i top-6, konstaterer Flemming Pedersen.

FC Nordsjælland er i øjeblikket på femtepladsen med 31 point, og cheftræneren regner med, at otte point i grundspillets resterende fem kampe vil garantere en placering i top-6.

- Jeg tror, at stregen i år vil gå ved 38 point, og så er det målscoren, der gælder. Med 39 point bør vi være sikre, spår Flemming Pedersen.

I de seneste sæsoner har FC Nordsjælland hentet flere point i foråret end i efteråret, og det har Flemming Pedersen en god forklaring på.

- Det siger sig selv, at når vi kan holde sammen på truppen over vinteren, og det er unge mennesker, vi har med at gøre, så vil de alt andet lige udvikle sig hurtigere end ældre spillere.

- Så hvis vi sammenligner med andre hold i Superligaen, vil vores hold altid udvikle sig hurtigere på denne tid af året, siger Flemming Pedersen.

FC Nordsjælland tog onsdag aften et stort skridt i retning af en placering i top-6, da det blev til en overlegen 6-0-sejr hjemme mod AC Horsens.