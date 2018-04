Konkurstruet håndboldklub taler med ny investor om redning

Håndboldklubben HC Midtjylland arbejder i øjeblikket på højtryk for at afværge en truende konkurs.

Før påske slog klubbens formand og ejer, Thomas Hintze, fast, at midtjyderne havde spillet deres sidste kamp i denne sæson, medmindre der indtraf et mirakel i løbet af påskedagene.

- Vores situation har ikke ændret sig. Vi mangler stadigvæk penge.

- Vi arbejder på det i de her dage, og senest på fredag vil vi melde noget ud, siger Thomas Hintze.

- Jeg har sagt til Sønderjyske, at vi giver dem besked senest på fredag, om vi kan spille. Der er ikke nogen grund til, at de arrangerer en hel masse, hvis vi så ikke spiller, fortæller han.

HC Midtjylland har gennem flere måneder været i dialog med en investorgruppe, der dog ikke har ønsket at overtage klubbens gæld på mellem to og tre millioner kroner.

- Lige nu er der lidt forhandlinger med den samme investorgruppe, og så er der en ny, der har henvendt sig. Den mulighed vil vi forfølge.

- Vi forsøger indtil, at der ikke er mere at forfølge, siger Thomas Hintze.

Han tør dog ikke at være alt for optimistisk.

- Det er som at spille lotto. Jeg ved det ikke. Man går efter at få syv rigtige og rammer rigtigt med de første fire, men mangler de sidste tre.

- Det er ikke helt godt endnu, siger formanden.

Lige nu er pengekassen tom, og uden en ny investor har HC Midtjylland ikke penge til at deltage i nedrykningsspillet.

Især til hjemmekampene vil den midtjyske håndboldklub pådrage sig omkostninger, som den ikke er i stand til at betale, som situationen er i øjeblikket.

- Hjemmekampene er altid dyre. Man skal leje hal og musik og betale dommere. Der er også mad og bespisning.

- Kassen er tom, så der skal findes en løsning inden, siger formanden.

I et redningsforsøg har klubbens spillere de seneste måneder haft mulighed for at forlade HC Midtjylland for at spare på lønomkostningerne, hvilket flere har benyttet sig af.

Svækkelsen af truppen er blandt årsagerne til, at HC Midtjylland har tabt de seneste 11 ligakampe og i sidste uge endte på næstsidstepladsen i grundspillet.

De tilbageværende spillere har foreløbig fået deres løn, og de træner da også med henblik på at spille kampene mod Sønderjyske, Skanderborg, Ribe-Esbjerg og Mors-Thy i nedrykningsspillet.

- De er lige startet op i dag efter påsken. De holder sig i form og er klar, siger Thomas Hintze.

- De har fået deres løn, og de er sikret løn indtil 30. juni, hvor deres kontrakter udløber.

- Hvis det hele krakker, så får de deres løn fra Lønmodtagernes Garantifond, siger formanden.

I det kommende nedrykningsspil kæmper fem hold - HC Midtjylland, Sønderjyske, Skanderborg, Ribe-Esbjerg og Mors-Thy - om at undgå sidstepladsen.

Holdet på sidstepladsen skal senere møde nummer to eller tre fra 1. division i en direkte duel om en plads i landets bedste række i næste sæson.

Hvis HC Midtjylland ikke stiller op i nedrykningsspillet, vil spændingen være væk, når kampene går i gang.