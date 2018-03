Konkurrenter kræver Magnussens racer undersøgt af FIA

Hass-racernes præstationer i forbindelse med Australiens Grand Prix var bemærkelsesværdige, og Kevin Magnussens og Romain Grosjeans racere virkede lidt for hurtige for konkurrenterne.

- Jeg har ikke noget bevis, der antyder, at Haas ikke har ageret inden for reglerne. Vi ved alle sammen, at de har et tæt samarbejde med Ferrari, og vi ønsker bare at få vished for, at det ikke er for tæt.

- Der er i hvert fald dele af Haas-bilerne, som ligner sidste års bil (Ferraris biler, red.), men det er op til teknikerne og FIA at kigge nærmere på det, siger Zak Brown, der er McLarens teamchef.

En stor del af Formel 1 handler om at konstruere bilerne på de forskellige hold, og derfor er der regler for, hvor mange dele på holdenes biler, som er produceret af dem selv.

Konkurrenterne vil derfor have undersøgt, hvor mange af Haas-bilernes nye påfund, der er deres egne.

Zak Brown bakkes op af Force India. Begge hold mistænker Haas for at have et lidt for tæt samarbejde med Ferrari, som leverer flere dele til Haas-bilerne.

Force Indias holdchef Otmar Szafnauer mener, at Haas-bilernes præstationer i sæsonopstarten har været intet mindre end magiske.

- Jeg ved bare ikke, hvordan det kan være rigtigt, at nogen, som kun har været i sporten i et par år, uden ressourcer kan producere en bil. Sker det med magi?

- Hvis det er, så vil jeg have tryllestaven, siger Force India-chefen.

Haas selv har ikke meget til overs for kritikken og mener, at konkurrenterne ikke vil få noget ud af en undersøgelse.

- Hvis du er nødt til at retfærdiggøre din egen inkompetence, er angreb det bedste forsvar.

- Hvis de har et problem med vores samarbejde med Ferrari, viser jeg dem gerne vej til FIA, så de kan indgive en klage, siger Haas-chef Günther Steiner.

Fredag inden Grandprixet i Australien lød der også kritik af Haas. Her kaldte Fernando Alonso (McLaren) holdets biler for en decideret kopi af Ferrari.

Kritikken prellede dog af på Kevin Magnussen.

- Han er bare irriteret over, at vi er foran. Jeg forstår godt hvorfor.

- Jeg har været hos McLaren. Jeg har kørt for det hold og set holdets infrastruktur, og sammenlignet med det her (Haas, red.), må det være irriterende, sagde danskeren i weekenden i Australien.