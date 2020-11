Komplikationer tvinger Maradona til at blive på hospital

Ifølge Luque har Maradona flere gange oplevet episoder af forvirring siden operationen, hvilket lægen tilskriver abstinenser.

Han oplyser, at Maradona bliver behandlet for problemet. Det kommer ifølge lægen til at vare et par dage.

Luque siger ikke noget om, hvad abstinenserne skyldes, men Maradona har tidligere kæmpet med afhængighed af både alkohol og stoffer.

Fodboldlegenden har offentligt sagt, at han ikke længere tager kokain. Men venner og flere medier har ifølge nyhedsbureauet AFP antydet, at Maradona stadig er afhængig af alkohol.

Den 60-årige argentiner blev mandag indlagt på et hospital i byen La Plata i Argentina med "ukendte helbredsproblemer", som viste sig at være en blodansamling mellem kraniet og hjernen.

Tirsdag gennemgik han en succesfuld operation, der varede cirka 80 minutter.

Leopoldo Luque sagde efterfølgende, at Maradona viste fin fremgang. Han understregede også, at der ikke var nogen neurologiske komplikationer i forbindelse med operationen.

Maradona, som 30. oktober fyldte 60 år, møder stor opbakning ved den private klinik tæt på Argentinas hovedstad, Buenos Aires.

Uden for klinikken har fans af den tidligere Napoli-stjerne hængt bannere op med støttende beskeder.

Maradona er i dag cheftræner for Gimnasia, der spiller i Argentinas bedste fodboldrække og har hjemme i La Plata en kort køretur syd for hovedstaden Buenos Aires.

Han havde sin storhedstid i Napoli, som han førte til det italienske mesterskab i 1987 og 1990. Både i Napoli og Argentina har han legendestatus, og argentineren regnes af mange som en af de bedste fodboldspillere i historien.