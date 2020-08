Kompensationsregler kan skade danske håndboldtalenter

Morten Stig Christensen frygter, at klubskifter kan gå i vasken med nye internationale kompensationsregler.

Flere af de næstbedste danske håndboldtalenter kan fremover få problemer med at skabe sig en håndboldkarriere.

Det fortæller TV2 Sport.

Årsagen er, at Det Internationale Håndboldforbund (IHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har skærpet reglerne for uddannelseskompensation for internationale klubskifter med spillere mellem 16 og 23 år.

Ifølge de nye regler skal der som noget nyt også betales kompensation for amatørspillere.

Reglen kan dermed sætte en stopper for flere af de danske talenter, der i første omgang har svært ved at kæmpe sig til en kontrakt i en dansk klub.

Flere af de talentfulde danske amatørspillere er på den måde endt i svenske klubber, men det kan ændre sig i fremtiden, hvis amatørspillerne nu skal til at koste en sum penge.

I Dansk Håndbold Forbund (DHF) er generalsekretær Morten Stig Christensen skeptisk.

- Jeg kan allerede nu se så mange uhensigtsmæssigheder, at vi er nødt til at tage den her problemstilling op.

- Det kan ikke nytte noget, at vi gerne vil gøre noget godt for nogle enkelte små klubber rundt omkring, men at det får en slagside, der er helt håbløs, siger Morten Stig Christensen til TV2 Sport.

Selv om han finder de nye regler sympatiske, så tvivler generalsekretæren på, om håndboldøkonomien er stor nok til at bære kompensationsbetalinger for amatørspillere.

Generalsekretæren vil nu drøfte de nye regler med sine kolleger i EHF.