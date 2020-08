Kompany stopper som spiller: Vil fokusere på trænerrolle

Nu helliger han sig fuldt ud jobbet som manager for den belgiske storklub Anderlecht, hvor han i lidt mere end et år har fungeret som spillende manager.

I den periode har Kompany haft ansvaret for førsteholdet i fællesskab med Frank Vercauteren.

Nu tager Kompany tjansen alene i de næste fire sæsoner efter planen.

Kompany kom til Anderlecht som spillende manager i maj sidste år efter at have tilbragt 11 år hos Manchester City i Premier League.

Efter få måneder fokuserede han dog mest på at spille. I den belgiske liga havde han i sidste sæson 15 optrædener.

- Jeg vil forpligte mig fuldt ud til rollen som træner, hvilket behøver 100 procents fokus. Det er grunden til, at jeg stopper som spiller.

- Jeg ønsker at blive i klubben i mindst fire år og bevise, at Anderlecht kan spille en moderne form for fodbold og samtidig skabe resultater, siger Vincent Kompany til klubbens hjemmeside.

Anderlecht sluttede på en skuffende ottendeplads i den forgangne sæson.