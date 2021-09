Kommission efterforsker dansk Counter-Strike-hold

Holdets tidligere træner Nicolai "Hunden" Petersen blev i slutningen af august idømt to års karantæne for at have til hensigt at dele taktiske oplysninger med andre end sit eget hold.

Det skete efter en anklage fra Heroic mod "Hunden", der på rygtebasis blev nævnt som kommende træner for landsmændene Astralis. Samtidigt fyrede Heroic "Hunden".

Det fik træneren til at slå tilbage.

"Hunden" havde i forvejen udstået en karantæne på ti måneder, som han havde fået for i to tilfælde at have udnyttet en fejl i spillet som Heroic-træner til at kunne holde øje med modstanderne under spillet.

Det var sket i to kampe - blandt andet mod netop Astralis.

Træneren tog skylden for det og sagde, at ingen spillere var vidende om det. Men efter den nye karantæne forårsaget af Heroics anklage har han ændret forklaring.

"Hunden" har fremsendt nyt materiale til Esic, der ifølge ham viser, at flere af spillerne kendte til hans ugerning, og det har ført til en officiel efterforskning.

- Den 4. september 2021 sendte mr. Petersen informationer til Esic, som han påstår indeholder beviser for, at flere af spillerne, som spillede for Heroic, da mr. Petersen udnyttede coach-buggen, var medskyldige i denne udnyttelse.

- På trods af at denne påstand står i modsætning til tidligere udtalelser fra mr. Petersen, så har Esic åbnet en formel efterforskning af sagen, skriver Esic i pressemeddelelsen ifølge Ekstra Bladet.

"Hunden" er ikke tilfreds med situationen, efter han blev tildelt karantæne.

- Jeg er aldrig blevet hørt i sagen. Det eneste, Esic har gjort, er at true mig ved at sige, at hvis jeg vælger at appellere dommen, får jeg fem års karantæne i stedet, sagde Nicolai "Hunden" Petersen til TV 2 i slutningen af august.