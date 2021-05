Kommentator før DM-finale: Favoritværdigheden er hos Odense

- Jeg synes i bund og grund, at favoritværdigheden bør ligge hos Odense, siger hun og peger på, at klubben har spillet en god sæson i både Danmark og Europa.

- Men når det er sagt, så spiller Viborg enormt spændende, fordi de spiller så hurtigt. Det er jeg spændt på, hvordan Odense tackler. Bliver det en kontrakamp, tror jeg, at Viborg tager den.

Traditionsklubben Viborg HK, der har 14 DM-titler, er i klubbens første DM-finale siden det seneste mesterskab i 2014.

Det sker med et ungt hold og et lavere budget end konkurrenterne, og derfor er klubbens DM-finale allerede en god fortælling, mener Trine Nielsen.

- Jeg synes, at de har været på den store scene længe, selv om der har været nogle mindre gode år. Men nu er de med helt oppe, hvor de gerne vil være. Jeg er dybt imponeret over det arbejde, de har lavet.

- Det gør mig også glad, for Viborg er i min optik indbegrebet af dansk damehåndbold.

Modsat skal det storsatsende Odense Håndbold forsøge at hente klubbens første titel.

- Jeg er spændt på at se, om det forventningspres, der er på dem, bliver indfriet.

- For ellers bliver det endnu en historie om det storsatsende hold, der endnu ikke har en pokal i skabet. Jo flere gange det sker, jo større bliver presset på dem, siger Trine Nielsen.

Hun ser Odense-projektet, hvor store udenlandske stjerner som Nycke Groot og Lois Abbingh er på holdkortet, for vigtigt for dansk kvindehåndbold.

- Det er sindssygt godt for dansk håndbold, at vi har nogle klubber, der tør satse som Odense. Nogen skal jo købe udefra, og det er godt, at de tør stikke snuden frem.

Anden semifinale spilles 29. maj i Viborg, inden en potentiel tredje og afgørende finalekamp spilles 1. juni i Odense.

De to klubber har allerede mødt hinanden fire gange i sæsonen med to sejre til hver.