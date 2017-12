Kommentator: Atlético er nærmest en umulig opgave for FCK

Fodboldkommentatoren fra Viasat mener, at FCK får det ekstremt svært mod storholdet, der ligger nummer tre i den spanske liga og er ubesejret efter 15 kampe.

- Som jeg ser det, er det en noget nær umulig opgave for FCK at slå Atlético over to kampe. Jeg kan ikke forestille mig, at det kommer til at ske.

- Det var den værste lodtrækning, FCK kunne få. Atlético er efter min mening det stærkeste hold overhovedet i Europa League.

- Det er langt værre end i sidste sæson, da FCK trak Ajax og blev slået ud i ottendedelsfinalen, mens Ajax nåede frem til finalen, siger Niels Christian Frederiksen.

Atlético Madrid nåede både i 2014 og 2016 frem til finalen i Champions League, og så sent som i foråret var holdet i semifinalen i den største europæiske klubturnering.

Storklubben har kun tabt en enkelt kamp i denne sæson, 1-2 på hjemmebane til engelske Chelsea i Champions League-gruppespillet.

Her endte spanierne noget overraskende kun på tredjepladsen efter italienske Roma og Chelsea.

Medvirkende til Atlético Madrids exit var, at holdet kun formåede at spille to gange uafgjort mod Qarabag.

Det var holdet fra Aserbajdsjan, der sendte FCK ud af Champions League-kvalifikationen i playoffrunden.

- Atlético har haft utrolig svært ved at lave mål, det har været problemet. Antoine Griezmann kom lidt skidt i gang med sæsonen og har kun scoret fem gange i ligaen.

- Forsvaret er sådan set stærkt nok. Med syv mål er Atlético sammen med FC Barcelona det hold, der har lukket færrest mål ind i den spanske liga.

- Så defensiven er på plads, og Griezmann er begyndt at score, siger Niels Christian Frederiksen.

Viasat-kommentatoren peger på, at Atlético Madrid bliver styrket i vinterens transfervindue, hvor klubben efter en transferkarantæne igen må hente spillere.

En aftale er allerede lavet med den tidligere Chelsea-angriber Diego Costa, der til januar returnerer til Atlético Madrid efter tre et halvt år væk fra klubben.

Også den tidligere Sevilla-spiller Vitolo er klar til at forstærke Atlético-truppen, efter at han i øjeblikket er parkeret hos Las Palmas, også som følge af transferkarantænen.

- Det bliver et styrket Atlético-hold, FCK skal møde, siger Niels Christian Frederiksen.

Kampene mellem FCK og Atlético Madrid skal spilles 15. og 22. februar næste år.

Før den første kamp i København kommer FCK-spillerne kun til at have en pokalkamp mod Brøndby samt en ligakamp mod Randers FC i benene.

Det kan blive endnu et problem for de danske mestre, vurderer Niels Christian Frederiksen.

- Atlético Madrid har været i gang hele januar med kampe to gange om ugen, fordi de også har den spanske pokalturnering.

- Det er et fuldt tunet Atlético-hold, der er vant til at spille mange kampe, siger han.