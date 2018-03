Komisk selvmål undrer uheldig Sønderjyske-profil

I eget felt forsøgte Christian Jakobsen at sparke et indlæg ud til hjørnespark, men i stedet sendte han bolden i eget net til stor forundring for holdkammerater og tilskuere.

- Jeg troede, at jeg var mere presset bagfra, end jeg kunne forstå, at jeg var.

- Jeg har aldrig lavet så tydeligt et selvmål før, siger Christian Jakobsen.

Selvmålet, som udlignede Sønderjyskes føring, irriterede også træner Claus Nørgaard.

- Jeg tænkte, at det var løgn, og at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at score sådan et selvmål, siger Claus Nørgaard.

Christian Jakobsen gik dog fra skurk til helt, da han 11 minutter efter sit selvmål scorede det mål, som gjorde, at Sønderjyske vandt kampen.

Han steg til vejrs på Simon Poulsens indlæg og headede bolden i mål ved bageste stolpe.

Netop målet var en indøvet detalje fra træningsbanen.

- Jeg har fortalt vores backs, at de skal skyde bolden over i det område. Gør de det, vil jeg vove at påstå, at jeg vinder duellen otte ud af ti gange, og så skal jeg bare heade den ind, siger Christian Jakobsen.

Målet betyder, at Christian Jakobsen nu har scoret syv mål i Alka Superligaen i denne sæson, hvilket gør ham til klubbens topscorer.

Sønderjyskes 2-1 sejr betyder, at holdet nu har 28 point efter 24 kampe. Dermed har Sønderjyske tre point op til OB, som lige nu er placeret på sjettepladsen.