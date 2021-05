Komisk kasse sikrer Arsenal sejren på Stamford Bridge

Chelsea var voldsomt tæt på at udligne kort før tid. De blåklædte ramte således overliggeren to gange, men sejren gik til Arsenal.

Sejren sender Arsenal op på ottendepladsen, hvorfra klubben nu har ét point op til ærkerivalen Tottenham på den syvendeplads, der giver en plads i den nye europæiske turnering Europa Conference League.

Arsenal har samtidig to point op til Liverpool på sjettepladsen og tre point op til West Ham på femtepladsen.

Chelsea missede muligheden for at tage afstand til netop West Ham, som stadig kan nå at få fingre i den Champions League-billet, Chelsea lige nu er i besiddelse af på fjerdepladsen.

Der er seks point mellem de to hold. Chelsea har to kampe tilbage, mens West Ham har tre kampe tilbage og dermed mulighed for at overhale bysbarnet.

Chelsea var uden en skadet Andreas Christensen i onsdagens opgør.

Chelsea havde bolden i langt det meste af tiden og skabte også langt de fleste chancer, men det betød intet, da Jorginho efter 16 minutter koksede en tilbagelægning totalt.

Brasilianeren sendte bolden tilbage mod Kepa Arrizabalaga i Chelseas mål, men keeperen stod ikke, hvor Jorginho havde regnet med.

Han havde flyttet sig en smule ud ved siden af målet, og da Jorginho ekspederede bolden i retning af målet, måtte Kepa spurte ind og redde den på stregen.

Det lykkedes i første omgang, men bolden havnede hos Pierre-Emerick Aubameyang. Han sendte bolden skråt tilbage til Emile Smith Rowe, som plaffede den i mål.

Chelsea pressede som sagt på, og efter godt en time lykkedes det Christian Pulisic at få bolden i nettet. Målet blev dog annulleret på grund af offside.

De sidste minutter var ét langt stormløb mod en meget lavtstående Arsenal-defensiv.

Det blev til flere store chancer. Den første tilfaldt Christian Pulisic, da han var helt fri i højre side af feltet med fire minutter tilbage af kampen. Han kom dog en smule for sent og fik ikke ordentligt træf på bolden.

I de sidste sekunder af den ordinære spilletid måtte Arsenals keeper, Bernd Leno, med en klasseredning verfe bolden på overliggeren efter et hovedstød fra Kurt Zouma. Riposten landede hos Olivier Giroud, som sparkede bolden tilbage på overliggeren.

Arsenal holdt stand og tog en vigtig sejr.