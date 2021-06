Kom så Danmark: EM-feber pryder avisforsider

Om lidt over et døgn er ni års ventetid slut, når Danmarks herrelandshold for første gang siden 2012 igen skal i kamp ved EM i fodbold.

Det kommer også til udtryk i medierne, hvor de fleste af landets største aviser fredag har det danske landshold på forsiden.

- Kom så, Danmark!, skriver B.T. med store hvide bogstaver på en rød forside akkompagneret af et billede af Daniel Wass, Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Joakim Mæhle.

Børsen går en smule mere internationalt til værks på forsiden, der prydes af ordet "kickoff" og historier om, hvordan EM i København kan hjælpe danske virksomheder med at komme yderligere ud af coronakrisen.

Netop coronavinklen præger flere af forsiderne.

Kristeligt Dagblad skriver således om, hvordan slutrunden kan være med til at genskabe fællesskabet efter en lang og hård periode under pandemien.

En lignende vinkel har Berlingske, hvor man på forsiden fredag kan læse, at "EM kan blive hovedstadens store comeback".

Hos Politiken er der ingen tvivl om, hvem der især skal levere, hvis Danmark skal have bare den mindste chance for at gentage triumfen fra 1992.

- Nu begynder det, skriver avisen under et stort billede af Christian Eriksen på forsiden.

Den eneste avis, der har en noget anderledes indgang til EM, er Ekstra Bladet.

Her bliver blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og DBU-formand Jesper Møller kaldt "klaphatte" på forsiden.

En slet skjult henvisning til, at det ifølge avisen burde have været meldt ud meget før, at der nu kan komme 25.000 tilskuere til kampene i Parken.

Dette blev meldt ud på et pressemøde tidligt torsdag morgen, efter at en ny genåbningsaftale var faldet på plads.

Landsholdet indleder EM lørdag mod Finland klokken 18.00.