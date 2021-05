Köln slår bundprop og sparker Werder ud af Bundesligaen

Werder Bremen dumper ned fra 16.-pladsen til 17.-pladsen og rykker direkte ned i 2. Bundesliga efter 40 år i den bedste række.

FC Köln rykker den anden vej og skal over to playoffkampe nu slå et hold fra den næstbedste række for at undgå nedrykning.

Bielefeld, som lå lige over de to hold inden sidste runde, udnyttede muligheden for selv at afgøre sin skæbne og slog Stuttgart med 2-0. Det betyder, at klubben slutter fjerdesidst med et hul på fire point ned til den direkte nedrykning.

Dramaet var stort i Köln, hvor det meget længe stod 0-0. Efter 71 minutter brød jublen løs, da Sebastian Andersson scorede til 1-0 - armene kom dog hurtigt ned igen.

Efter et VAR-tjek stod det klart, at der blev begået frispark, inden bolden ramte nettet, og Köln-spillerne fik på den måde en kold spand vand i hovedet.

Det slog dem dog ikke ud. Köln holdt presset mod Bundesligaens bundprop, Schalke 04, som for længst er rykket ud, og efter 86 minutter fik jublen igen lov at bryde ud.

Sebastiaan Bornauw sendte bolden i kassen, og denne gang blev målet ikke annulleret. Dermed kunne Köln glæde sig over at undslippe den direkte nedrykning.

Köln skal i modsætning til resten af bundesligaklubberne dog tilbage på træningsbanen.

Overlevelse kræver nemlig, at klubben over to kampe vinder over et hold fra 2. Bundesliga. Først søndag afgøres det, hvem modstanderen bliver.

Werder Bremen overlevede sidste år efter to playoffkampe, men i denne sæson gik den ikke. For første gang siden oprykningen i 1981 må klubben ned i 2. Bundesliga.

I toppen af tabellen lykkedes det Union Berlin og danske Marcus Ingvartsen at holde fast i sin syvendeplads med en 2-1-sejr over Yussuf Poulsen og RB Leipzig.

Det betyder, at den forholdsvis lille hovedstadsklub holdt Gladbach bag sig og er klar til Conference League-kvalifikationen.