Köln holder liv i spinkelt redningshåb med 2-2 mod tophold

På hjemmebane kom Köln bagud 0-2, men det lykkedes bundholdet at hente et 2-2-resultat.

Fodboldklubben FC Köln leverede søndag et beundringsværdigt comeback mod Bundesligaens nummer to, Schalke 04.

FC Köln er med 22 point for 31 kampe fortsat håbløst sidst med tre kampe tilbage at spille.

Klubben, der har danskerne Frederik Sørensen og Nikolas Nartey i truppen, har otte point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Köln er derfor tvunget til at vinde sine tre sidste kampe for at have en chance for at redde sig.

Klubben mangler at møde Freiburg, Bayern München og Wolfsburg.

I søndagens kamp kom Köln bagud efter fem minutter, da Breel Embolo scorede til 1-0 for Schalke 04.

Efter 24 minutter fordoblede Yevheniy Konoplyanka føringen, men få minutter senere fik Köln et lille håb med Leonardo Bittencourts reducering til 1-2.

Efter lidt over en halv times spil blev Frederik Sørensen hevet ud og erstattet af Dominic Maroh.

Syv minutter før tid udlignede Marcel Risse til 2-2 for Köln, og det blev slutresultatet.

Schalke 04 har 56 point og har to point ned til lokalrivalen Dortmund, der er nummer tre.

Bayern München har 78 point og har for længst vundet det tyske mesterskab.

Tidligere søndag vandt Augsburg 2-0 hjemme over Mainz, der var uden angriberen Emil Berggreen.

Mainz har lige som Wolfsburg og Freiburg 30 point, og trioen indtager placeringerne fra femtesidst til tredjesidst, mens HSV ligger næstsidst med 25 point.

De to dårligste hold efter de 34 runder i Bundesligaen rykker direkte ud.

Det tredjedårligste hold skal spille playoffkampe mod nummer tre fra den næstbedste række om en plads i Bundesligaen i næste sæson.