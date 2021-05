Kollegerne peger på Thomas Frank som årets træner

Thomas Frank er kåret som årets fodboldtræner 2020.

På dagen, hvor danskeren kan rykke op i Premier League med Brentford, er han af Dansk Boldspil-Union (DBU) blevet kåret som årets træner.

Det oplyser unionen i et opslag på Twitter.

De øvrige nominerede til prisen var Brøndbys Niels Frederiksen, AGF's David Nielsen og FC Midtjyllands Brian Priske.

Det er trænerkollegerne, der har peget på den 47-årige træner.

Thomas Franks Brentford har for andet år i træk spillet sig frem til oprykningsfinalen i Championship på Wembley.

Her står holdet fra det vestlige London lørdag eftermiddag over for Swansea i en direkte kamp om oprykning til Englands bedste fodboldrække.

Lykkes det Brentford at vinde opgøret, venter der samlet set et beløb i omegnen af 1,6 milliarder kroner for klubben, der også har dansk fodbolddirektør, dansk assistenttræner og syv danske spillere.

Thomas Frank har været cheftræner for Brentford siden efteråret 2018. Tidligere var han træner for Brøndby og en række af de danske ungdomslandshold.