Kollegerne hylder storspillende Rasmus Lauge

- Han beviste i dag, hvilken kvalitetsspiller han er, siger Michael Damgaard.

- Nu skal jeg passe på med at rose ham for meget. Men han gjorde, at deres forsvar var nødt til at fokusere på ham, og det skabte plads til os andre, siger Damgaard, der selv scorede fem gange i slutfasen.

Rasmus Lauge nettede syv gange på otte forsøg og var med sine hyppige gennembrudsforsøg med til at rive og flå det ungarske forsvar op.

- Han leverede på et utroligt højt niveau, siger anfører Niklas Landin.

Selv er den 26-årige playmaker som altid afdæmpet i sin bedømmelse af egne fortræffeligheder.

- Det var fint. Dejligt at få en masse spilleminutter her i første kamp. Jeg forsøger at holde det niveau, jeg kommer med fra klubben.

- Jeg vænner mig mere og mere til det spil, vi kører med under Nikolaj (landstræner Nikolaj Jacobsen, red.), siger Rasmus Lauge, der mener, at både han selv og holdet kan blive endnu bedre.

Landstræner Jacobsen er - fraset for mange udvisninger - meget glad for holdets indsats i sin første slutrundekamp på trænerbænken.

- Rasmus Lauges præstation var rigtig, rigtig flot, men jeg synes, der var mange flotte præstationer, siger Nikolaj Jacobsen.