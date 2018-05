Kolleger kårer Mukhtar til årets profil i Superligaen

De mange flotte præstationer er blevet bemærket af kollegerne, som har kåret midtbanekreatøren til årets profil i Superligaen i denne sæson. Det er Spillerforeningen, der står for kåringen.

- Det betyder meget for mig. Først og fremmest tak til mine medspillere og trænere. Det er en fornøjelse at spille her, og jeg har det godt.

- Jeg kan kun takke alle, som støtter os og har hjulpet os denne sæson. Det er en speciel følelse, fordi det er de spillere, jeg spiller imod, siger Mukhtar til Spillerforeningens hjemmeside.

Inden mandagens 0-1-nederlag hjemme til FC Midtjylland havde Brøndby opnået en stime på 27 ubesejrede ligakampe.

- Vi har spillet en ubeskrivelig god sæson i Superligaen. For mig personligt har det været en rigtig god sæson. Det har det for os alle sammen. For hele klubben og alle mine holdkammerater.

- Det har været en fantastisk sæson. Men vi har to kampe tilbage, og vi må vise, at vi er det bedste hold i ligaen, siger den tidligere Hertha Berlin- og Benfica-spiller.

Han er i gang med sin anden sæson i Brøndby, og han er glad for fodboldtilværelsen i Danmark.

- Jeg nyder livet i København. Det er tæt på Berlin. Klubben er god og har udviklet sig meget i de to år, jeg har været her. Så jeg er bare glad.

- Vi må tro på vores kvaliteter. Det er det vigtigste. Det, der er specielt på det her hold, er, at vi tror så meget på vores kvaliteter og vores måde at spille på, siger han.

Mukhtar vandt prisen foran FC Nordsjælland-anfører Mathias Jensen og FC Midtjylland-anfører Jakob Poulsen.

Kåringen har fundet sted siden 1989, og i de seneste fem år har Thomas Delaney, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Peter Ankersen og Nicolai Stokholm vundet prisen.

Tidligere har det været årskåringer, men det er fra denne sæson lavet om til sæsonkåringer.