Kollegaens ulykke vækkede Magnussen fra drømmeland

Romain Grosjeans dramatiske uheld i sidste weekends grandprix var en påmindelse om, at Formel 1 fortsat er en farlig sportsgren, selvom de alvorlige ulykker er blevet færre med årene.

For Grosjeans danske holdkammerat Kevin Magnussen var det en brat opvågning at se kollegaens bil skilt i to dele og omspændt af flammer efter en kollision med en afspærring på banen i Bahrain.