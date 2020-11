Rory McIlroys seneste majortriumf blev sikret i 2014. Her ses han i aktion på en af træningsrunderne forud for årets US Masters. Foto: Brian Snyder/Reuters

Kold US Masters kan ende McIlroys jakkejagt

For sjette gang står den irske golfstjerne Rory McIlroy med chancen for at gøre majorsamlingen komplet. Coronaens forsinkelse af turneringen kan være hans held.

Sport - 11. november 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

I 2014 vandt den nordirske golfspiller Rory McIlroy British Open efter tidligere at have triumferet i US Open og PGA Championship. Tre af golfsportens fire majorturneringer var nu føjet på meritlisten. Tilbage var kun at kunne iklæde sig golfsportens mest kendte beklædningsgenstand, Den Grønne Jakke - symbolet på sejr i US Masters.

