Kold Guardiola skeler ikke til anciennitet i CL-finale

Sergio Agüero har i snart et årti været en loyal og højt elsket stjernespiller i Manchester City. Om nogen har han været med til at tegne den klub, som endelig er nået frem til klubbens første Champions League-finale nogensinde.

Men den loyalitet og de mange mål gennem tiden giver ikke den argentinske angriber en valuta, han kan veksle til garanteret spilletid i finalen mod Chelsea.

Citytræner Pep Guardiola skeler slet ikke til loyalitet eller tidligere bedrifter for holdet.

- Jeg er nødt til at træffe den beslutning, som giver os bedst mulighed for at vinde, så jeg er nødt til at være kold, siger Guardiola ifølge AFP om Agüeros chancer for en startplads.

Agüero har været plaget af en del skader i denne sæson, hvor det samlet set er blevet til 18 kampe og 4 mål på tværs af alle turneringer.

Det er ikke imponerende, men han er skadesfri nu, og Guardiola ved godt, hvilke kvaliteter en Agüero i form besidder.

- Hvis Sergio er fit kan han hjælpe os. Det er helt sikkert, siger den spanske succestræner.

- Hvis han kan hjælpe os med at score mål, så kommer han til at spille. Men det er finalen i Champions League. Jeg er nødt til at vælge det, som giver os størst sejrschancer.

Han fik de sidste fem minutter af den anden semifinale mod Paris Saint-Germain, men om Guardiola vurderer, at han er i god nok form til at starte inde i finalen, må tiden vise.

Den 32-årige angriber har kontraktudløb til sommer og har meddelt, at han stopper i klubben.

Finalen mod Chelsea spilles 29. maj i Portugal.