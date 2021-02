Kokkelandshold skal hjælpe danske sejlere mod OL-guld

En omskrivning af det kendte ordsprog har været direkte årsag til, at Dansk Sejlunion nu indgår et samarbejde med Dansk Gastronomisk Union, der står bag det danske kokkelandshold.

Det oplyser Dansk Sejlunion på sin hjemmeside.

Således er håbet, at elitekokke kan hjælpe de danske sejlere i jagten på guldmedaljer ved OL i Tokyo til sommer.

Det skal ske med et stort fokus på råvarer og den korrekte blanding af kulhydrater, proteiner og fedt.

Sportschef Thomas Jacobsen påpeger, at den rigtige forplejning er en forudsætning for succes for de danske sejlere.

- Både den sociale del ved samværet om et måltid og det rent fysiologiske med den rette kost til elitefolk opfyldes ved samarbejdet med Dansk Gastronomisk Union, siger sportschef Thomas Jacobsen.

Han pointerer, at den korrekte ernæring er helt essentiel, men noget andet er rammerne for måltidet.

- En kok med ild i øjnene, der har gjort sig umage, nørdet for detaljerne og optimeret sammensætningen af måltidet, smitter af på sejlerne. Det er med til at få alle på og omkring holdet til at gå den ekstra mil i jagten på guldmedaljen.

Også Team Danmarks konstituerede direktør, Per Boldt Jørgensen, glæder sig over samarbejdet.

- Når to landshold i verdensklasse samarbejder, må det være en opskrift på succes. Den rigtige kost er vigtig for atleter, og kokkelandsholdet stræber ligesom sejlerlandsholdet efter at levere det ypperste.

- Jeg er sikker på, at de med god sparring fra Team Danmarks eksperter kan sammensætte måltider i verdensklasse til sejlerne, siger Per Boldt Jørgensen.

Indtil videre er sejlerne Anne-Marie Rindom, Lærke Buhl-Hansen, Jonas Warrer, Jakob Precht, Ida Marie Baad, Marie Thusgaard, Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt udtaget til OL i Tokyo, der afvikles fra 23. juli til 8. august.