Koke: Leipzig var langt hurtigere og mere intense end os

Atlético Madrids anfører, Koke, erkender, at det spanske hold blev udspillet af RB Leipzig i torsdagens Champions League-kvartfinale, og derfor var det tyske holds sejr fortjent.

Atlético havde slået mestrene fra Liverpool ud af turneringen i den foregående runde, men manglende intensitet og blodtørst, der ellers normalt karakteriserer Diego Simeones hold, betød, at det spanske mandskab igen kom til kort i Europas mest prestigefulde klubturnering.

- Leipzig var bedre end os, og vi er nødt til at lykønske dem, for de var meget hurtigere og langt mere intense end os, siger Koke til det spanske netværk Movistar.

I begyndelsen af anden halvleg bragte Daniel Olmo Atlético foran 1-0. 20 minutter senere udlignede indskifter Joao Felix på et straffespark.

Og med to minutter tilbage fik tyskerne sat et hurtigt angreb op, og indskiftede Tyler Adams kom på skudhold i en god position lige uden for feltet. Han tog chancen, og til hans held blev bolden rettet af, så den gik i mål til 2-1 og en fortjent semifinaleplads mod Paris Saint-German.

- Joao gav os meget og skabte vores mål, og ligesom vi troede, at vi var bedst, scorede de deres andet mål. Men Leipzig fortjente at vinde. Nu må vi reflektere over, hvad vi gjorde forkert i kampen, og rejse os igen, siger Koke.

Atlético Madrid har aldrig vundet Champions League, selv om holdet har formået at nå finalen i 1974, 2014 og 2016.

Skuffelsen er da heller ikke til at tage fejl af, fortæller Atléticos midtbanespiller Saúl Ñíguez.

- Vi føler os såret og skuffede, siger han.

- Vi var meget håbefulde omkring turneringen. Vores fans fortjente mere, men det var ikke meningen, at det skulle være, tilføjer han.

Også han erkender, at RB Leipzig, der havde den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen som anfører, var det bedste hold.

- De var bedre end os i hele kampen og fortjente at vinde på grund af deres tilgang til kampen. Vi fortjente ikke at vinde, for vi vidste ikke, hvordan vi skulle reagere, siger Saúl Ñíguez.

Leipzigs semifinale mod PSG spilles på tirsdag.