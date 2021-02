Koeman ser ikke sit hold i toppen af Champions League

Det lignede til tider, at der var et niveau til forskel på de to hold. Barcelona-træner Ronald Koeman mener da også, at PSG beviste, at Barcelona er et skridt efter i den europæisk top.

- Det var et koldt bad af realitet, siger den hollandske træner ifølge Reuters om kampen.

- Kampen viste os, at vi mangler mange ting for at være et tophold, især i forhold til niveauet, der er nødvendigt i Champions League.

Han mener heller ikke, at nederlaget var for stort i forhold til kampens forløb.

- Resultatet afspejler, hvor suveræne de var. De var langt mere effektive end os, lyder det fra Koeman.

I 2017 leverede Barcelona Champions League-historiens største comeback, da man i ottendedelsfinalerne mod netop PSG tabte 0-4 ude for så at vinde 6-1 på hjemmebane.

Det lader dog ikke til, at Koeman har den store tro på, at noget lignende kan gentage sig i returopgøret i Paris 10. marts.

- PSG viste, at det er et langt mere komplet hold end os. Vi er nødt til at acceptere det og forbedre os. De er foran os på mange områder, lyder det fra Koeman.

- Jeg kunne lyve, men når man taber 1-4 hjemme, så har du ikke ret mange chancer.