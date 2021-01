Koeman savner alternativer til Braithwaite

Således også sent søndag aften, hvor Barcelona på udebane vandt 1-0 over oprykkeren Huesca.

Barcelona-træner Ronald Koeman stillede op i formationen 4-3-3 med Lionel Messi og Ousmane Dembele på angrebskanterne og Braithwaite som den forreste midterangriber - 9'er-positionen.

Efter kampen pointerer Koeman, at han har tiltro til alle spillere i sin trup, men at han savner alternativer på denne position.

Koeman fortæller, at han måtte vælge mellem Martin Braithwaite og Antoine Griezmann til 9'er-rollen. Han valgte fra start danskeren, der ti minutter før tid blev udskiftet med Griezmann.

- Det er en 9'er, vi mangler i disse kampe, men det betyder ikke noget i forhold til udskiftningen af Antoine. Vi har en masse kampe, og vi har brug for alle spillere, siger Ronald Koeman ifølge goal.com.

- Vi har adskillige gange siden starten af sæsonen sagt, at vi har brug for nogen på toppen til at give mere konkurrence, flere mål og større effektivitet, men det afhænger af mange ting, fortsætter hollænderen.

Symptomatisk var det en midtbanespiller, der sørgede for Barcelonas knebne sejr over ligaens agterlanterne.

Efter knap en halv time scorede Frenkie de Jong storklubbens sejrsmål.

Barcelona ligger på en skuffende femteplads i La Liga med ti point op til førerholdet, Atlético Madrid, der endda har spillet en kamp færre.