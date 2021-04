Koeman raser: Straffespark til Braithwaite var klokkeklart

FC Barcelonas træner, Ronald Koeman, er rasende over, at Martin Braithwaite ikke blev tildelt et straffespark i lørdagens El Clasico.

Det siger hollænderen efter holdets 1-2-nederlag til Real Madrid.

Den danske angriber blev i anden halvleg nedlagt i Real-feltet af Ferland Mendy kort efter at være blevet indskiftet, men dommeren mente til stor utilfredshed for gæsterne ikke, at det skulle udløse et straffespark.