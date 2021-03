Koeman glæder sig over flere målscorere end Messi

- Det er altid vigtigt, at andre spillere end Leo også scorer nogle mål. På den måde er det meget sværere at forsvare sig mod os, siger Koeman til journalister efter kampen.

Efter Barcelonas 6-1-sejr over Real Sociedad søndag fremhæver træner Ronald Koeman vigtigheden af at lette scoringsbyrden for Lionel Messi.

Den hollandske træner har flere gange i denne sæson kritiseret sit hold for at mangle skarphed foran målet, men efter søndagens storsejr har han ingen klager, efter at Barcelona scorede på seks ud af ti forsøg.

- I en svær kamp som denne er det vigtigt at være effektiv inde i feltet, ligesom det er afgørende at komme foran, så dine modstandere giver dig mere plads.

- Da vi først kom i gang, straffede vi dem virkelig, siger han om Real Sociedad, der ligger nummer fem i La Liga.

- Det vigtigste, der skete i dag, var, at vi beviste, at vi vil gå hele vejen for at vinde alt, hvad vi kan.

I søndagens kamp scorede Messi to gange, hvilket bringer ham op på 23 ligamål i denne sæson. Det samme gjorde højrebacken Sergino Dest. Også angriberne Antoine Griezmann og Ousmane Dembélé kom på måltavlen for Barcelona, mens Ander Barrenetxea fik pyntet en anelse på resultatet for hjemmeholdet.

Barcelona er med sejren fire point efter førerholdet Atlético Madrid, der har 66 point efter 28 kampe.