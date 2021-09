Koeman gik på kompromis med spillestil for at få point

Sent i kampen udlignede cataloniernes Ronald Araujo til 1-1, efter at Granada var kommet foran tidligt i opgøret.

- Vi måtte ofre vores spillestil en smule for at forsøge at få et resultat ved at lave flere indlæg i stedet for at spille gennem midten, siger han ifølge Reuters.

- Hvis man ser på truppen til kampen, kunne vi ikke gøre andet.

Med et kvarter igen blev forsvarsspilleren Gerard Pique skiftet ind for at lægge sig op i angrebet ved siden af Luuk de Jong, og forsvarskollegaen Ronald Araujo blev også sendt frem i forreste linje.

I alt blev Barcelona noteret for 54 indlæg i ligakampen.

- Vi kan ikke spille tiki-taka, hvis der ikke er plads, og så må vi finde en anden måde at spille på. For mig er det dét, man bør tale om. At vi forsøgte alt for at få point.

- Vi ved, at det måske ikke er Barcelonas stil, men det her Barcelona-hold er ikke det samme som for otte år siden, konstaterer hollænderen.

Koeman er i gang med sin anden sæson som cheftræner for holdet. Han har vundet 37 af 59 kampe i spidsen for holdet. 10 er endt uafgjort, mens 12 er tabt.

Barcelona har indledt sæsonen med to sejre og to uafgjorte i ligaen, mens holdet i Champions League tabte klart til Bayern München på Camp Nou i første spillerunde.

Koeman ønsker ikke at kommentere på, hvorvidt hans job er i fare.

- Jeg kommer ikke til at tale om min fremtid, siger han.

- Vi er utilfredse, fordi vi gerne vil vinde kampe, specielt på hjemmebane. Men som jeg har forklaret, var kampen svær, og vi gav alt ude på banen.

Barcelonas næste opgave er udekampen mod Cadiz på torsdag.