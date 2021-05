Koeman forventer debat om sin fremtid efter kollaps mod Levante

Ronald Koeman forventer, at hans fremtid i FC Barcelona vil blive debatteret, efter at holdet spillede uafgjort mod Levante i La Liga tirsdag aften.

- Trænere er altid i søgelyset, men efter en anden halvleg som den i aften kan jeg godt forstå, hvis der bliver rejst spørgsmål om mig, siger hollænderen.

Messi og co. spillede 3-3 mod Levante, der ellers var bagud 0-2 i pausen.

Dermed ser det mere end svært ud for FC Barcelona at få det spanske mesterskab til Catalonien i år.

- Vi er meget skuffede og spørger os selv, hvad der skete i anden halvleg. Men vi er nødt til at komme videre og forsøge at forberede os til næste sæson, siger Ronald Koeman ifølge Reuters.

Barcelona rykker op på andenpladsen i tabellen med 76 point. Det er et færre end Atlético Madrid og et mere end Real Madrid, men de to konkurrenter har begge en kamp i hånden.

Dermed skal der nærmest et mirakel til, hvis Barcelona skal hive titlen hjem med bare to spillerunder igen for catalonierne.

- Vi var gode i første halvleg, hvor vi spillede i et godt tempo og med intensitet og kom foran, men i anden halvleg mistede vi mange bolde i farlige positioner og lavede mange fejl i forsvaret, siger Ronald Koeman.

- Vi reagerede, efter at det blev 2-2, og fik målet, men vi gjorde det for nemt for dem at score. At lade tre mål gå ind på 45 minutter er ikke det niveau, man forventer af Barca, tilføjer han.

Ronald Koeman var tirsdag aften tilbage på sidelinjen, efter at han de seneste to kampe måtte se til fra tilskuerpladserne på grund af en karantæne.