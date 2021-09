Koeman efter Bayern-afklapsning: Vi må være realistiske

Barcelona manglede til opgøret både Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Martin Braithwaite og Sergio Agüero på grund af skader, mens venstreback Jordi Alba spillede kampen, selv om han var syg aftenen forinden.

Det er en vigtig del af forklaringen på nederlaget, siger den hollandske træner.

- Man er nødt til at være realistisk her i livet. Vores unge spillere viste, at vi har en fremtid, og vi venter stadig på at få en masse spillere tilbage fra skader. Det er, som det er, siger Koeman.

- Vi mangler mange spillere i angrebet, og vi er nødt til at vente nogle uger på at få flere muligheder og mere fart frem ad banen. Jeg vil ikke lede efter undskyldninger, men alle kender til vores problemer med manglende spillere.

Barcelona registrerede i løbet af de 90 minutter ikke et eneste skud inden for målrammen.

Derfor vil Ronald Koeman også gerne erkende, at hans mandskab var oppe imod et bedre hold, men Barcelona-træneren regner med at det ændre sig, når holdet får flere spillere tilbage fra skader.

- For at ramme et hold som Bayern er du nødt til at spille op til dit bedste, og man er nødt til at indrømme, når det andet hold er bedre.

- Men jeg er ved at blive en smule træt af at tale om det samme hele tiden. Om nogle få uger vil vores hold se anderledes ud, fordi vi får flere spillere tilbage, og vi vil være i bedre form, siger Koeman.

I den anden kamp i gruppe E spillede Dynamo Kiev på hjemmebane 0-0 med Benfica.