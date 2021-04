Koeman efter Barcelona-fiasko: Vi mistede fokus

Lionel Messi bragte ellers Barcelona foran 1-0 i første halvleg, men gæsterne scorede to gange efter pausen.

- Vi mistede vores fokus i anden halvleg og lavede fejl i forsvaret.

- Vi er nødt til at acceptere det faktum, at vi tabte. Det er realiteten. Vi havde chancer for at vinde kampen, men det er det, siger han.

Barcelona sad på langt størstedelen af spillet og havde flere gange mulighed for at bringe sig yderligere i front i første halvleg.

Blandt andet brændte Messi en stor chance og missede muligheden for at gøre sig til dobbelt målscorer. I stedet var gæsterne effektive på de få chancer, der bød sig.

En sejr kunne ellers have sendt Barcelona til tops i La Liga, men i stedet forbliver holdet på tredjepladsen efter førerholdet Atlético Madrid og Real Madrid.

- Vi er nu nødt til at forberede os på søndagens kamp (ude mod Valencia, red.). Vi er stadig med i opløbet og har en chance. Vi er nødt til at acceptere det, komme videre og forberede os til næste kamp, siger Koeman.

Hollænderen fik selv en uheldig rolle i kampen, da han fik det røde kort, efter at Granada scorede sit første mål.

- Jeg forstår stadig ikke, hvorfor de sendte mig væk. De sagde, at jeg fik det røde kort, fordi jeg ikke respekterede fjerdedommeren, siger træneren.

- Jeg gad godt vide, hvad jeg skulle have sagt. Det var ham, der var uhøflig over for mig.

- Hvis de skriver noget, jeg ikke har sagt, i deres kamprapport, bliver jeg nødt til at gøre noget, siger Barcelona-træneren.

Der resterer fem spillerunder i den spanske liga. Her skal Barcelona blandt andet møde Atlético Madrid 8. maj på hjemmebane.