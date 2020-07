Køge-anfører med landsholdsfortid stopper karrieren

- Det er selvfølgelig vemodigt, og jeg kommer til at savne alt ved at være fodboldspiller. Men det har som sådan ikke været en svær beslutning.

- Jeg føler, at tidspunktet er det helt rigtige, da jeg gennem en periode har kunnet mærke lysten og viljen til at ofre det, som det kræver, er blevet mindre og mindre, siger Martin Vingaard til HB Køges hjemmeside.

Midtbanespilleren var i løbet af karrieren forbi Esbjerg, FC København og FC Nordsjælland. Sammenlagt blev det til 267 kampe i Superligaen og 36 mål i landets bedste række.

Det blev desuden til ni landskampe for Vingaard fra 2008 til 2011. Midtbanespilleren blev noteret for et enkelt mål i en venskabskamp mod Polen i 2008.

Det er også blevet til et udlandseventyr fra 2016 til 2018 hos Tampa Bay Rowdies i USA.

- Jeg kan med stolthed se tilbage på en karriere, hvor jeg har opnået mange af de drømme og målsætninger, jeg har haft, siger Vingaard.

HB Køge-direktør Per Rud kalder midtbanespilleren med de gode frisparksevner for den måske største spiller, der nogensinde har spillet i 1. divisionsklubben.

- Med sin enorme erfaring har han kunnet øse ud af meget viden. Vi har fra starten været klar over, at vi formentlig ikke ville se ham spille i mange år, men vi har nydt det, mens det varede, og vi er glade for at kunne sende ham godt videre i livet, siger Rud.

Martin Vingaard har sideløbende med fodboldkarrieren taget en uddannelse i ledelse på Aarhus Erhvervsakademi. Han har desuden taget en b-licens som fodboldtræner.

- Det har blandt andet været med til at bevirke, at fremtiden nu er på plads, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med det næste kapitel i mit liv, siger han.