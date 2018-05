København sejrer i Viborg og fremtvinger skæbnekamp

Efter den sikre udesejr på 24-18 i lørdags var hjemmeholdets fans i Vibocold Arena klædt på til fest, for Viborgs første DM-finale i fire år var kun en times håndbold væk.

Men da først kampen gik i gang, virkede københavnerne mere opsatte, og de grønblusedes kalas blev spoleret.

Efter en jævnbyrdig indledning scorede gæsterne fem gange i træk og gik fra 7-6 til 12-6. I den periode havde Viborg-træner Allan Heine taget en timeout, men det lykkedes først at erobre momentum til sidst i halvlegen.

Med en stribe mål af Ann Grete Nørgaard fik Viborg reduceret afstanden, så københavnerne kun var foran med 14-11 efter de første 30 minutter.

Efter pausen virkede Viborg-spillerne mere fandenivoldske og havde større held med at passere en ellers velspillende Johanna Bundsen i København-målet.

Det store problem for hjemmeholdet var dog, at målene også fløj ind i den anden ende. Her fik målvogterne Rikke Poulsen og Josephine Nordstrøm aldrig for alvor fat i de københavnske afslutninger.

Da Kelly Dulfer med otte minutter tilbage af kampen steg til vejrs og bragede København foran med 24-19, virkede Viborg-spillerne til at have opgivet håbet om et comeback.