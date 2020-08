København må undvære landsholdsspiller i hele sæsonen

Svenske Olivia Mellegård har revet korsbåndet over og det inderste ledbånd og ventes ude hele sæsonen.

København Håndbold må i hele sæsonen undvære den svenske landsholdsspiller Olivia Mellegård.

Den 24-årige fløj har overrevet korsbåndet og det inderste ledbånd og skal derfor opereres, og ventes ude indtil næste sæson, skriver København Håndbold på sin hjemmeside.

Cheftræner Claus Mogensen er ulykkelig over skaden, som Mellegård pådrog sig i en pokalkamp lørdag.

- Der kan ikke sættes ord på, hvor hårdt det er for Olivia. Olivia er en klassespiller og har udviklet sig enormt siden sin ankomst til København. Nu må vi som hold rejse os og stå sammen i en svær situation og tid, hvor vi samtidig vil støtte Olivia hele vejen.

- Vi ved, at hun kommer tilbage stærkere, og vores dygtige sundhedsteam vil gøre alt for at få hende tilbage i den bedste form, siger Claus Mogensen.

Olivia Mellegård kom til København i 2019 og skulle til at tage hul på sin anden sæson i klubben.

- Jeg er naturligvis både chokeret og ulykkelig, siger Olivia Mellegård.

- Det var absolut ikke sådan, min sæson skulle være, men nu må jeg fokusere på genoptræningen og støtte holdet så godt som muligt i den kommende tid. Jeg kommer tilbage og vil glæde mig til igen at være på banen.

København spiller sæsonens første kamp i Kvindeligaen næste onsdag hjemme mod Horsens.