København Håndbold vinder første kamp efter profilsalg

På papiret er København Håndbold markant svækket efter at have solgt storskytten Mia Rej til ligarivalen Odense tidligere på ugen.

Hjemme på Frederiksberg vandt de københavnske håndboldkvinder med 33-31 over Nykøbing Falster efter at have været nede med 14-16 ved pausen.

De to point betyder, at København i tabellen skaber yderligere afstand til lørdagens gæster.

På ligaens fjerdeplads har københavnerne 20 point efter 14 kampe, mens falstringerne har indsamlet fem point færre og er nummer seks.

Om det var savnet af den solgte stjernespiller, der kunne mærkes før pausen, skal være usagt. Men København var alvorligt på hælene i første halvlegs slutning.

EM-fløjen Lærke Nolsøe scorede fem minutter før pausefløjtet til 14-10 til gæsterne, der så ud til at være solidt ovenpå.

Hjemmeholdet fik dog hakket noget af forspringet i de sidste minutter, så kampen var helt åben før anden halvleg.

København åd sig mere og mere ind på Nykøbing Falster, og 12 minutter efter sidebyttet var kampbilledet vendt på hovedet.

Da bragte Anne Tolstrup København foran 22-21, og herfra kom gæsterne aldrig mere op på siden af rivalerne.

Med godt to minutter tilbage så kampen ud til at være afgjort på Laura Nussers scoring til 32-28, men tre kvikke NHF-scoringer på stribe skabte uventet spænding.

Johanna Westberg reducerede til 31-32 på straffekast med 33 sekunder igen, men København lod sig ikke ryste. På næste angreb genetablerede Aimée von Pereira tomålsføringen, og så var spillet ude for gæsterne.

Team Esbjerg fører kvindernes håndboldliga foran Viborg og Odense.