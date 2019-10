København Håndbold stopper Herning-Ikasts stime af sejre

Forrige sæsons danske mestre fra København Håndbold er for alvor ved at finde melodien i HTH Ligaen.

Første halvleg bølgede frem og tilbage. Herning-Ikast havde et lille overtag til at starte med, inden københavnerne tog teten for en stund. Midtjyderne kom tilbage og kom foran 11-9, men igen hankede gæsterne op i sig selv, så de kunne gå til pause foran 15-13.

Symptomatisk for kampen indledte Herning-Ikast første halvleg med først at reducere for derefter både at udligne og bringe sig foran.

Københavnerne havde dog ikke tænkt sig at lægge sig ned. Gæsterne skruede bissen på, og med fem mål i træk blev det 20-16 i københavnsk favør.

Det blev sidste gang, føringen skiftede. København var i kontrol i resten af kampen og var mod slutningen aldrig i nærheden af at blive indhentet.

Tidligere lørdag tromlede topholdet Team Esbjerg videre og tog sin tiende sejr i lige så mange forsøg, da Ajax København blev slået sikkert med cifrene 26-18.

Skanderborg og Aarhus United skulle også have mødtes i HTH Ligaen lørdag. Men et utæt tag i Skanderborg gjorde, at kampen er blevet udsat til søndag, hvor den vil blive spillet i en anden hal.