København Håndbold skal undvære gravid profil

- Vi har haft en fin dialog omkring min graviditet og kommende barsel, og jeg er glad for, at klubben reagerede på min henvendelse og fandt en erstatning, så jeg denne gang ikke har følelsen af at svigte holdet i samme høje grad som sidst, siger Anne Cecilie La Cour i pressemeddelelsen.

Højrebacken er inde omkring landsholdet. Hun var blandt andet med ved EM-slutrunden sidste år.

Allerede i foråret meddelte Anne Cecilie La Cour klubben, at hun arbejdede på at få barn nummer to.

Derfor har klubben allerede hentet en erstatning i form af Maria Hjertner.

- Vi har gennem længere tid talt om åbenhed i forbindelse med graviditeter og ønsket om at kombinere moderrollen med håndbolden, og i dette tilfælde hilser jeg Anne Cecilies åbenhed meget velkommen, siger administrerende direktør Janni Møller Thomsen.

- Det er altid en streg i regningen, når man skal undvære så markant en spiller - uanset om det er en barsel eller en skade, men her havde vi en reel mulighed for at afsøge markedet for en erstatning, som vi fandt i Maria Hjertner, siger direktøren.