København Håndbold sikrer semifinale med sejr i Esbjerg

Det blev igen en nervepirrende affære, da Team Esbjerg og København Håndbold for anden gang tørnede sammen i slutspillet af HTH Go Ligaen.

Team Esbjerg vandt for nylig 26-25 på udebane over København Håndbold.

Med sejren er vinderen af grundspillet sikker på at blive et af de to bedste hold i slutspilspulje 1, hvilket er ensbetydende med en plads i semifinalerne.

København Håndbold har otte point for fire kampe, mens Team Esbjerg er nummer to med seks point for samme antal kampe.

Nykøbing Falsters forsvarende mestre er nummer tre med tre point for tre kampe, mens Randers HK er sidst uden point for tre kampe.

Kampen i Esbjerg var meget målfattig i de første cirka ti minutter, hvor Team Esbjerg førte 3-0.

Først efter ti et halvt minut fik Kelly Dulfer reduceret til 1-3 for gæsterne.

Team Esbjerg dominerede i begyndelsen af kampen, men efterhånden fik København Håndbold gang i målscoringen og førte med to mål få sekunder før slutfløjtet i første halvleg.

Så sled hjemmeholdets Kristina Liscevic sig igennem og reducerede med sit sjette mål i halvlegen til pausestillingen 11-12.

Kampen fortsatte med at være lige i anden halvleg, og med et halvt minut tilbage havde hjemmeholdet mulighed for at udligne.

Team Esbjerg mistede imidlertid bolden, og cirka fem sekunder før tid kunne Kelly Dulfer score kampens sidste mål.

Hjemmeholdets Kristina Liscevic blev kampens topscorer med ti mål, mens Kelly Dulfer lavede seks mål for København Håndbold.