København Håndbold fortsætter perfekt sæsonstart med sejr

Hjemmeholdet fik ellers en fin start og bragte sig blandt andet foran med 8-5. Københavnerne fandt dog stille og roligt det gode spil frem, og de kunne gå til pause med en føring på 19-14.

Værterne kæmpede bravt og fik også reduceret Københavns forspring til tre mål mod slutningen. Tættere på kom de dog ikke.

Dermed kan København Håndbold glæde sig over at have seks point i toppen af ligaen. Team Esbjerg har samme pointantal efter lige så mange kampe.

Københavnernes bagspiller Mia Rej blev både gæsternes og kampens topscorer med ti mål - heraf tre på straffekast.

Kampen på Falster blev spillet foran et hjemmepublikum, der på grund af coronarestriktioner havde et sædes luft mellem hinanden.