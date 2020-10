København Håndbold booker Final 4-billet efter drama

Efter to gange forlænget spilletid endte København med at vinde med 34-33.

I den ordinære spilletid var det København, som smed sejren væk, mens det i første omgang af den forlængede spilletid var Randers, som havde overtaget, men ikke udnyttede det tilstrækkeligt.

Første halvleg var en omskiftelig affære, som de randrusianske gæster både indledte og sluttede bedst.

Randers gik således fra at være nede med 9-10 til en pauseføring på 15-11.

Københavnerne kom dog stærkt tilbage efter pausen og var i flere omgange foran med fire mål.

Det lignede afgørelsen, da Mia Rej bragte København på 26-23 med to minutter og 15 sekunder tilbage af opgøret, men det var det ikke. Randers kæmpede sig tilbage med tre scoringer, og i sidste sekund blev Mia Rejs forsøg på et københavnsk sejrsmål reddet af Mathilde Juncker.

I første omgang af den forlængede spilletid var det så Randers, der havde muligheden for et sidste angreb, men brændte også. Derfor skulle der spilles yderligere to gange fem minutter på Frederiksberg.

Her var hjemmeholdet ovenpå, men også den periode kunne sagtens være endt uafgjort alligevel. Til sidst fik Randers få sekunder til at udligne, men gæsterne blev bremset på midten af banen og måtte nøjes med et ubrugeligt frikast.

Tidligere tirsdag kom det frem, at Final 4-stævnerne for både kvinder og mænd er rykket til juni og skal fungere som afslutning på håndboldsæsonen.