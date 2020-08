København Håndbold afværger store problemer i sæsonåbner

København Håndbold undgik med en stærk slutspurt en kedelig start på den nye sæson i Bambusa Kvindeligaen.

Onsdag aften var københavnerne overraskende i problemer hjemme mod Horsens, men det lykkedes københavnerne at sikre de to point til sidst. København Håndbold vandt 29-26, efter at stillingen var 26-26 med under to minutter tilbage.