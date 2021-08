Knust sølvkvartet åbner for ny OL-satsning

Alle var knuste, landstræneren måtte grædende afbryde et interview, og ingen lagde skjul på, hvordan finalenederlaget til Italien i holdforfølgelsesløb føltes: Det var guldet, der blev tabt. Ikke sølvet, der blev vundet.

- Det hjerteskærende er, at vi ikke kunne levere varen hjem til Danmark. Det er det, vi kæmper for. Det er alle de frivillige og alle de personer, som står i baggrunden. Det gør virkelig ondt, sagde Rasmus Lund.

Lige siden banelandsholdet fik bronze i Rio de Janeiro for fem år siden, har Tokyo stået som et lysende mål i horisonten.

Lovende, unge ryttere som Frederik Rodenberg, Niklas Larsen og OL-reserven Julius Johansen har sat deres ambitioner på landevejen på vågeblus for at jagte guldet på banen.

Holdet satte tre verdensrekorder på vej mod VM-titlen sidste år. Alt tegnede til, at dette var Danmarks OL, men i sidste ende manglede der 0,116 sekunder.

Spørgsmålet er, om man også i fremtiden kan holde store nationer som Australien og Storbritannien bag sig.

- Det er lidt det, der rammer en: At det her var vores vindue. Fordi vi bare har nogle ryttere, som er virkelig, virkelig stærke, og som har ofret virkelig meget. Det er også det, der gør ondt, sagde landstræner Casper Jørgensen.

Tre af de fire ryttere i OL-kvartetten er 24 år eller yngre. Den sidste, Lasse Norman Hansen, er 29 og i sin bedste alder.

Umiddelbart er der intet, der forhindrer dansk cykling i også at have et 4000-meterhold i verdensklasse i Paris om tre år.

Og direkte adspurgt vil rytterne da heller ikke afvise, at de kan være klar til en ny tørn.

- Det skal vi snakke om efter det her stævne. Der er ikke nogle beslutninger, der er truffet endnu, siger Lasse Norman Hansen.

- Man kan sagtens forestille sig, at dette projekt fortsætter. Der er masser af unge på vej. De fleste af os her er unge, og selv føler jeg mig også stadig ung. Jeg tror på, at der er mange år i det her projekt endnu, siger han.

Hvorvidt det bliver med Casper Jørgensen som chef står dog ikke mejslet i granit.

Landstræneren var så påvirket af nederlaget, at han kom i tvivl, om han har energien til at fortsætte.

- En uge før OL var jeg ikke i tvivl. Men nu er jeg godt nok lidt i tvivl. For man ofrer rigtig meget, ikke? Men jeg kan jo godt lide det, sagde Casper Jørgensen, inden han tårevædet måtte afbryde presseseancen.