Knust landstræner begræder chancespild og dødssyge fejl

Det danske hold havde flere muligheder for at tilspille sig overtaget i kampen, men store chancer blev misbrugt på stribe, hvilket sammen med tekniske fejl skabte en giftig nederlagscocktail.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen er frustreret over sine spilleres manglende træfsikkerhed, der igen kom til udtryk, da håndboldkvinderne led et unødvendigt nederlag på 25-26 til Tyskland ved VM.

- Det er en tilbagevendende ting, at vi brænder helt absurd meget. Derfor kom vi bagud med fire-fem mål og skulle hele tiden kæmpe os op.

- Vi begyndte at blive lidt usikre, og så kom der nogle af de der tekniske fejl, der bare er dødssyge at se på. Jeg har mange tanker om de fejl, men dem skal jeg nok holde for mig selv, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Erfarne kræfter som Stine Jørgensen og Louise Burgaard var alt for svingende, og Anne Mette Hansen kunne slet ikke komme ind i kampen.

Hun leverede en usikker præstation, der bekymrer landstræneren forud for de afgørende gruppekampe mod Brasilien og Frankrig.

- Hun tog desværre sin dårlige start mod Sydkorea med ind til denne kamp. Der er et arbejde i forhold til at få løftet Anne Mette. Det er der for mig, men også for resten af gruppen.

- Vi står og falder sammen, og hun skal selvfølgelig have hjælp af os alle til at komme op igen. Vi ved, at hun er en fuldstændig fremragende spiller, der tager en masse ansvar, men det gør hun bare ikke lige nu.

- Selvfølgelig er jeg bekymret, mest på Anne Mettes vegne, for jeg ved, at hun gerne vil, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han lægger ikke skjul på, at nederlaget var et af de mere smertefulde. Det sætter hans hold under hårdt pres, hvis ikke VM skal ende med et tidligt exit allerede efter indledende gruppespil.

- Det giver sig selv: Vi skal vinde de næste to.

- Jeg synes stadig, at vi har spillet godt i denne turnering. Vi har brændt for meget og lavet en anelse for mange tekniske fejl. Det tror jeg på, at vi kan rette op på, og så kan vi også vinde de to næste, siger Klavs Bruun Jørgensen.