Knust landsholdsstopper: Stoltheden skal nok komme

Flere havde dog overskud til også at flyve op i helikopteren og se på slutrunden i et lidt større perspektiv.

- Lige nu gør det bare allermest ondt, men jeg tror, stoltheden vil komme i løbet af de næste par dage.

- Vi efterlod alt på banen. Det har været kendetegnende for os gennem hele turneringen, siger forsvarsspiller Jannik Vestergaard.

Også Daniel Wass kunne midt i mørket glæde sig over, at det danske landshold formåede at løfte sig i kølvandet på Christian Eriksens kollaps og genoplivning i den allerførste kamp.

- Vi har spillet en fantastisk slutrunde.

- Vi har været gennem en kæmpe udvikling som gruppe. Vi har spillet med følelserne uden på tøjet, og vi har givet alt, vi kunne, siger Daniel Wass.

Begge spillere gjorde ikke meget for at skjule skuffelsen. Den lyste ud af dem. Særligt dommer Danny Makkelie fik hårde ord med på vejen.

Han dømte nemlig straffespark til England i den forlængede spilletid, da Raheem Sterling gik i græsset i feltet.

- Det er en svær pille at sluge, at drømmen om en historisk sommer og noget uforglemmeligt for os spillere og danskerne skal ende på sådan en måde.

- Et straffespark i forlænget spilletid skal være soleklart. Jeg så det live meget tæt på og har set det et par gange siden, og jeg synes ikke, der var skyggen af straffespark, siger Jannik Vestergaard.

I et nærmest vredt toneleje gav Daniel Wass udtryk for samme holdning.

- Det var en kæmpe dommerfejl. Skuffelsen er endnu større, når det er dommeren, der afgør kampen, siger han.

Joakim Mæhle, som har spillet en stor slutrunde, var den, der ifølge dommeren nedlagde Raheem Sterling, og danskeren var grædefærdig på banen efter opgøret.

- Han er knust. Han udtrykte sine følelser lidt tydeligere end alle os andre på det tidspunkt, men vi havde alle lignende følelser indeni.

- Han har spillet en fuldstændig fantastisk slutrunde og har været ekstremt vigtig. På det tidspunkt lignede han en, der havde brug for et kram, siger Jannik Vestergaard, som kvitterede med netop et kram.