Knurrende Bayern opgiver at beholde mangeårig profil

Nu erkender klubben, at den eftertragtede østriger formentlig snart er fortid i Bayern München.

- Klubbens holdning er klar: Vi har rullet den røde løber ud foran David Alaba og er gået til vores grænse. Men David og specielt hans agent, Pini Zahavi, er ikke trådt ind på den røde løber.

- Så nu har vi rullet løberen sammen igen, siger bestyrelsesmedlem og kommende Bayern-direktør Oliver Kahn ifølge dpa til Sport Bild.

28-årige Alaba har spillet mere end 400 kampe for Bayern München, hvor han har vist sig brugbar på adskillige positioner på banen.

De kvaliteter er der mange klubber, der har fået øjnene op for, konstaterer Kahn, som har svært ved at se, at Alaba pludselig skulle ændre mening.

- Jeg ved ikke, hvordan det skulle ske. Som det ser ud nu, orienterer han sig i andre retninger. Det må vi acceptere.

- Vi har prøvet alt for at overbevise David om, at han skal forlænge med FC Bayern. Selvfølgelig gør det ondt at se ham gå, ikke blot forretningsmæssigt. Men vi er gået til grænsen, lyder det fra den tidligere målmand.

Ifølge klubboss Karl-Heinz Rummenigge har der ikke været forhandlinger med Alaba-lejren siden november.