Knæskadet Torpegaard opgiver før tennissemifinale i USA

Under fredagens kamp kom Torpegaard til skade med sit knæ, og den knæskade holder ham nu fra at spille semifinalen.

Det skriver han på Instagram.

- Desværre er jeg blevet nødt til at trække mig i Cary i dag. Jeg fik et riv i mit knæ under kampen i går, og det er hævet i løbet af natten. Jeg bliver nødt til at følge lægernes anbefaling og trække mig fra kampen, skriver Torpegaard.

Som følge af danskerens afbud går inderen Prajnesh Gunneswaran i finalen uden kamp.

Selv om inderen er bedre placeret på verdensranglisten end Torpegaard, har danskeren allerede bevist tidligere i turneringen, at han kan spille over sin rangering. Han slog således topseedede Thiago Monteiro ud i torsdag. Monteiro er nummer 84 i verden, mens Torpegaard selv er nummer 198.

Den placering gør samtidig 26-årige Torpegaard til Danmarks højest rangerede tennisspiller på herresiden. Når ranglisten opdateres mandag, kan Torpegaard se frem til endnu et spring frem.