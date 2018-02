Knæskadet Christinna Pedersen melder afbud til DM

Christinna Pedersens knæ er hævet og meget ømt. Skanningsbilleder af knæet viser en stor væskeansamling på bagsiden af knæet, og Team Danmarks læger anbefaler, at hun på ingen måde belaster sit knæ.

Den stærke doublespiller har pådraget sig knæproblemer, der tvinger hende til at melde afbud.

En skade afholder Christinna Pedersen i at deltage ved DM i Aarhus.

Det gør, at hun ikke kan spille i hverken dame- eller mixeddouble sammen med henholdsvis Kamilla Rytter Juhl og Mathias Christiansen.

- Jeg er virkelig træt af den her situation. Jeg havde glædet mig til at komme tilbage på dansk grund efter mange uger i Asien og give de danske fans tilbage for den støtte, de har vist os.

- Derfor ærgrer det mig, at jeg ikke får mulighed for det i år, siger Christinna Pedersen i en pressemeddelelse.

Christinna Pedersens knæskade betyder også, at hendes deltagelse ved EM for hold er usikker.

- Christinna vil ikke tage afsted på søndag sammen med resten af holdet. Hun skal have skannet sit knæ igen i starten af næste uge, for at se hvordan knæet har restitueret sig.

- Herefter vil vi i samråd med Team Danmarks sportsmedicinske stab vurdere, om hun kan deltage ved EM for hold og eventuelt tilslutte sig holdet i Kazan senere på ugen, siger sportschef Jens Meibom.

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl vil være til stede på lørdag under DM og skrive autografer til fans og tilskuere i Ceres Arena.

Da DM er begyndt, kan der ikke træde nye par ind i mesterskabet.