Knæskade tvinger Sønderjyske-spiller til karrierestop

En knæskade tvinger den 30-årige fodboldspiller til at indstille sin aktive karriere et halvt år før kontraktudløb. Det oplyser Sønderjyske i en pressemeddelelse.

- Jeg har i en længere periode haft store problemer med mit højre knæ, og det har tre operationer desværre ikke kunnet redde.

- Nu er det derhenne, hvor det ikke kun generer mig i kamp og træning, men også når jeg bare er derhjemme og skal sove.

- Jeg elsker fodbold, men det er ikke det værd, når jeg ikke kan falde i søvn på grund af smerter i knæet, og på den måde er det nemt at tage beslutningen om at stoppe, selv om det selvfølgelig er svært at sige farvel til fodbolden, siger Søren Frederiksen.

Han fortsætter i stedet i Sønderjyske en ny rolle, hvor han både skal være scout og analytiker for klubben. Han har fået en toårig kontrakt i sit nye job.

Han spillede sin første superligakamp tilbage i juli 2009, hvor han debuterede med et mål mod OB. I alt blev det til 167 superligakampe og 20 mål i landets bedste række.

Han brød igennem som angriber, og det banede vej for et skifte til FC København i sommeren 2010, men skiftet til det daværende mesterhold blev ingen stor succes.

Via ophold i Vejle-Kolding, AaB, KR Reykjavik og Viborg FF havnede han i januar 2018 hjemme i Haderslev-klubben.

I mellemtiden var han blevet flyttet længere tilbage på banen som både kantspiller og ind i mellem også back.

Han blev dansk mester med FCK i 2010/11-sæsonen og vandt både DM-guld og pokaltitlen med AaB i 2014.