Knæskade tvinger Kasper Fisker til karrierestop

Det er en genstridig knæskade, der tvinger den 32-årige midtbanespiller til at lægge støvlerne på hylden.

Den seneste periode har budt på flere undersøgelser af den knæskade, han pådrog sig i perioden som brøndbyspiller, og resultatet af de undersøgelser har været meget negative, lyder det.

- Jeg kommer til at savne tilværelsen som professionel fodboldspiller, som er det bedste job, jeg kan forestille mig. Uanset hvad jeg skal lave fremover, vil det aldrig kunne toppe det, siger Kasper Fisker.

Han optrådte i Superligaen for Randers og Brøndby, men hos sidstnævnte fik han ikke forlænget sin kontrakt, da den udløb i sommeren 2020.

I stedet skiftede han til Fremad Amager i 1. division.

- Jeg vil gerne takke Fremad Amager, der tog mig ind og gav mig chancen. Det var for mig et perfekt match, som jeg glædede mig til at blive en del af.

- Jeg er ked af, jeg aldrig fik chancen for at opleve en festlig Sundby Idrætspark som spiller grundet den store indvirkning fra covid-19, siger Fisker.