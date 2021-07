Knægten forvandlede sig til hærdet vinder

Sidste år puffede han nærmest Primoz Roglic ned fra sejrsskamlens øverste trin med en sensationel enkeltstart på næstsidste etape.

Denne gang har pladsen været reserveret til ham, siden han overtog den gule trøje for to uger siden.

Et år kan gå alt for hurtigt i almindelige menneskers liv. I sportens verden kan ti måneder være voldsomt lang tid. Og fortællingen om den slovenske knægts mirakuløse sejr på La Planche des Belles Filles i sidste års forsinkede Tour føles allerede gammel.

22-årige Pogacar er ikke længere den overvældede unge mand, der dengang med et næsten chokeret udtryk i ansigtet blev slæbt ind på et pressepodie som Tour-vinder i sidste øjeblik.

Nu er han en hærdet vinder. Og de har det sværere i Tour de France.

Der var spredt buhen fra det franske publikum, da Pogacar efter den sidste etape i Pyrenæerne skulle på podiet hele fire gange.

Ikke blot havde han vundet etapen og forsvaret den gule trøje. Han førte også bjergkonkurrencen og ungdomskonkurrencen og havde overhalet den franske udbryder David Gaudu på vej op ad den sidste stigning.

Bag den drengede facade gemte sig en umættelig mand. Han vinder, når han kan, og der bliver ikke delt gaver ud.

Den slags bliver Tour de France-publikummet hurtig træt af. Man skal ikke længere tilbage end til Chris Froome for at finde det seneste eksempel på, at det har en pris at være den bedste i for lang tid.

Den ellers altid høflige og korrekte Froome var så upopulær, at han jævnligt blev overdænget med spyt, tis og skældsord fra folk i vejkanten.

Så vidt er det ikke kommet med Pogacar. Men hvedebrødsdagene er forbi. To uger i den gule trøje har fjernet meget af nyhedens interesse.

Nu har Pogacar lært, hvordan man svarer venligt og imødekommende på næsten alle spørgsmål uden egentlig at sige særlig meget.

Han vender ofte tilbage til standardsvar og fortæller, at han bare er en dreng, der elsker at køre på cykel.

Og at det gælder om at have det sjovt hver dag. Og at alle etaper har været enormt hårde og fyldt med umenneskelig lidelse, selv om han sjældent har set sådan ud.

Tadej Pogacar har ganske enkelt været den suverænt bedste rytter i Tour de France 2021. Klassementet og forspringet på mere end fem minutter til Jonas Vingegaard snyder ikke.

Han var den stærkeste i bjergene og en af de hurtigste på enkeltstarterne. Han vandt tre etaper og var sammenlagt kun i problemer i nogle få minutter, da Vingegaard kortvarigt kørte fra ham på Mont Ventoux.

Kritikere peger på, at to af hans forventet største rivaler, Primoz Roglic og Geraint Thomas, tidligt blev sat ud af spillet efter styrt. Og at det ellers frygtindgydende Ineos-hold kørte som en svag afglans af tidligere storhed.

Men man kan kun slå dem, der tager kampen op. En af de mest grundlæggende kvaliteter, der kræves af en Tour-vinder, er evnen til at styre uden om styrt og uheld.

Kan man ikke det, er man chanceløs, som prominente navne måtte erfare.

Det er ikke Pogacars skyld, at hans hårdeste rival blev en debuterende dansk hjælperytter, der blev kaptajn ved et uheld.

Den opgave klarede Jonas Vingegaard bedre, end nogen regnede med. Og hans samlede andenplads fortjener en fremtrædende plads i dansk cykelsports historie.

Men nogen stor trussel for Pogacar var han ikke, og det var Vingegaard selv den første til at erkende, da han lørdag aften reflekterede over de vilde uger, han har været igennem. Dertil har sloveneren været for dominerende.

Pogacar er blevet spurgt, om han nu ser sig selv som en slags chef i Tour de France. Som Eddy Merckx, Bernard Hinault og Lance Armstrong, der alle styrede feltet med jernnæve.

Det afviser han blankt. Og formentlig ikke kun, fordi han er for ung til at have oplevet Merckxs og Hinaults storhedstid. Eller fordi Armstrong er et belastet navn, man helst ikke vil forbindes med.

Men som Pogacar selv har gjort opmærksom på, er han blot ét af mange store talenter i en generation af ryttere, der vil komme til at udkæmpe mange store slag.

Er han bedre end 2019-vinderen Egan Bernal, når Bernal er på toppen? Hvor god bliver Remco Evenepoel i grand tours?

Hvad sker der, når multitalentet Wout van Aert en dag beslutter sig for at satse på det samlede klassement? Og hvor langt kan Jonas Vingegaard nå med at stærkt og fuldt hold omkring sig?

Kun en ting ligger fast: Tour de France 2021 blev Tadej Pogacars tour.